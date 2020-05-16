Умер заразившийся коронавирусом врач ЦСКА

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года, сообщается на сайте команды.

«Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Клуб выразил соболезнования родным сотрудника, у врача остались жена и двое детей.

Известно, что медик заразился 1 мая и сразу же был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Несмотря на все усилия врачей, Абжелилов умер. Команда организовала сбор средств для семьи клубного медика.

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения в 83 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.