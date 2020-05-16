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Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что уклонение гражданина от обязательного лабораторного обследования считается бездействием — в условиях введенного режима это административное правонарушение, за которое человек будет наказан государством.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штрафом от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, говорится в сообщении.

По данной статье также наказываются те, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах.

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