Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус

Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что уклонение гражданина от обязательного лабораторного обследования считается бездействием — в условиях введенного режима это административное правонарушение, за которое человек будет наказан государством.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штрафом от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, говорится в сообщении.

По данной статье также наказываются те, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах.