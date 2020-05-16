Путин приказал сохранить режим карантина пожилым россиянам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, которые оказывают медпомощь больным коронавирусом.

До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию.

За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года должны быть выплачены специальные федеральные доплаты к зарплате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном двухнедельном режиме.

Путин также поручил полностью решить вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда до 25 мая.