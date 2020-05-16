Найдена самая уязвимая группа крови для коронавируса

Коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови», — цитирует Скворцову ТАСС.

На втором месте — первая, за ней следует третья. Самая редкая группа — четвертая, однако людей с ней меньше всего в популяции. Скворцова уточнила, что данные могут быть связаны с количеством обладателей различных групп крови среди населения.

Исследователи и ранее выявляли взаимосвязь между группой крови и риском развития некоторых заболеваний. Например, вторая группа крови связана с повышенным риском заболеть туберкулезом, а люди с первой группой в три раза чаще страдают язвенной болезнью желудка.