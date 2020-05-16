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МЧС назвало чипсы опасными из-за риска заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Jem Stone

Риск заражения коронавирусом возрастает при употреблении пищи из упаковок, до которых могли дотрагиваться другие люди, говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — отмечается в сообщении.

Коронавирусная инфекция передается через прикосновения к предметам. Именно поэтому необходимо избегать прикосновений к поверхностям и предметам в общественных местах. Упаковки чипсов и других снеков в этом смысле представляют серьезный риск.

При этом эксперты ранее установили, что наиболее вероятным способом заболеть COVID-19 является долгое и близкое общение с зараженным человеком. Вероятность передачи инфекции от контакта с предметами намного меньше.

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