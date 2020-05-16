Россия резко снизила вложения в госдолг США

Россия в марте текущего года втрое сократила вложения в госдолг США, свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Вложения снижены до 3,85 миллиарда долларов, из которых 473 миллиона приходятся на краткосрочные бумаги, 3,38 миллиарда — на долгосрочные. Теперь Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей госдолга США.

Месяцем ранее вложения России в US Treasuries составляли 12,586 миллиарда долларов. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в госдолг США превышали 150 миллиардов долларов, напоминают эксперты.

Крупнейшим держателем госдолга США по состоянию на 15 мая является Япония. За месяц вложения Токио увеличились на 3,4 миллиарда — до 1,27 триллиона долларов. На втором месте Китай — его вложения составляют 1,081 триллиона.