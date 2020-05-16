Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19

Главные симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19 перечислил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в эфире передачи «Здоровье» на «Первом канале».

«Первое — температура свыше 38,5 градуса Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — рассказал специалист.

При этом главное, что должно насторожить человека — одышка. Если заболевший коронавирусом человек ощущает нехватку воздуха, то это самый серьезный симптом, который требует немедленной госпитализации.

Кроме этого, еще одним опасным симптомом является цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. При COVID-19 у тяжелых больных часто синеют губы и ногти.