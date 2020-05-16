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Два пациента скончались за сутки от COVID-19 в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Два мужчины 67 и 77 лет скончались за последние в Новосибирской области от коронавируса, также выявлено 64 новых случая заражения, сообщил в субботу региональный оперштаб.

По данным на 16 мая, число выздоровевших превысило число заболевших. Так, зарегистрировано 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов.

С начала эпидемиологической ситуации в регионе всего было выявлено 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну вот, а вы им ещё и права расширяете и полномочий добавляете...

Drronum

Да ладно вам этот лохотрон расхваливать!

лачинов

Ну на США мне плевать. Их граждане как нибудь пускай сами разбираются с сенаторами и правительством....

Алекс555

не покупают во время карантина

Angel2000

Симонян это великая пропогандонша все что она гнусит нужно воспринимать в точности наоборот