Два пациента скончались за сутки от COVID-19 в Новосибирской области

Два мужчины 67 и 77 лет скончались за последние в Новосибирской области от коронавируса, также выявлено 64 новых случая заражения, сообщил в субботу региональный оперштаб.

По данным на 16 мая, число выздоровевших превысило число заболевших. Так, зарегистрировано 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов.

С начала эпидемиологической ситуации в регионе всего было выявлено 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.