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Шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов «Евровидения-2020» покажут вещатели из 46 стран, оно заменит отмененный песенный конкурс. В России шоу будет показывать «Первый канал».

В мероприятии «Eurovision: Europe Shine A Lig» примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году, а также артисты-конкурсанты прошлых лет, объявили организаторы.

В рамках концерта все участники «Евровидения-2020», находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and The Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big с песней «Uno». Ожидается, что необычный концерт продлится около двух часов. При этом сам конкурс «Евровидения» с теми же участниками состоится в 2021 году.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятия перенесли — впервые с 1956 года, когда конкурс только стартовал.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну вот, а вы им ещё и права расширяете и полномочий добавляете...

Drronum

Да ладно вам этот лохотрон расхваливать!

лачинов

Ну на США мне плевать. Их граждане как нибудь пускай сами разбираются с сенаторами и правительством....

Алекс555

не покупают во время карантина

Angel2000

Симонян это великая пропогандонша все что она гнусит нужно воспринимать в точности наоборот