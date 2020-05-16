Шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов «Евровидения-2020» покажут вещатели из 46 стран, оно заменит отмененный песенный конкурс. В России шоу будет показывать «Первый канал».

В мероприятии «Eurovision: Europe Shine A Lig» примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году, а также артисты-конкурсанты прошлых лет, объявили организаторы.

В рамках концерта все участники «Евровидения-2020», находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and The Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big с песней «Uno». Ожидается, что необычный концерт продлится около двух часов. При этом сам конкурс «Евровидения» с теми же участниками состоится в 2021 году.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятия перенесли — впервые с 1956 года, когда конкурс только стартовал.