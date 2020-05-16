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Рогозина напугала «супер-пупер» ракета Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин «испугался» разработки в США ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.

Президент Дональд Трамп ранее анонсировал создание «супер-пупер-ракеты», которая будет быстрее стоящих на вооружении у России и Китая аналогов гиперзвукового оружия. «Нет, ну против "супер-пупер-ракеты" нам ловить нечего. Сдаемся!» — написал Рогозин в Twitter.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал». Позже стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

По оценке специалистов, гиперзвуковой планирующий крылатый блок «Авангард» способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет развивать скорость в девять Махов.

Что касается гиперзвукового комплекса «Кинжал», то он доставляет ядерные и обычные боезаряды на дальность до двух тысяч километров. Первая эскадрилья истребителей-перехватчиков МиГ-31К уже получила ракеты на вооружение.

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