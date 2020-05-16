Выявлены 14 случаев COVID-19 в Кузбассе

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны», — написал губернатор.

Четыре новых случая выявлено в Белово, девять — в Новокузнецке и один — в Осинниках, отмечается в сводке оперативного штаба региона. Всего в инфекционных больницах Кузбасса сейчас 211 больных коронавирусом, вылечилось 103 человека.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 321 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 103 выздоровели. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 6186 человек.