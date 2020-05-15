Обнаружено лекарство от коронавируса

Противовирусный препарат рибавирин оказался эффективным лекарством от коронавируса, выяснили немецкие ученые.

Рибавирин применяются против гепатита, а также других вирусных инфекций. Эксперименты показали, что препарат эффективно останавливал размножение коронавируса в клетках, пишет Nature.

Специалисты выяснили, что коронавирус изменяет клетки человека. Однако инфекция незначительно влияла на выработку белка клетками, хотя большинство вирусов заставляют клетку прекращать его производство.

Лекарство фактически стало ингибитором трансляции, подавляющим процесс синтеза белка для замедления размножения SARS-CoV-2. В результате вирус прекращал распространяться в организме.