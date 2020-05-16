Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара

Глобальное изменение климата ускоряется — метеорологи все чаще фиксируют новые рекорды и предсказывают аномальную жару в ближайшие годы. Почему Россия в авангарде погодных аномалий и чем грозит всепланетное потепление?

Глобальное потепление на 1 градус Цельсия привело к тому, что среднемировой уровень моря в период 1901–2010 повысился на 19 сантиметров. С 1979 года объем ледового покрова в Арктическом океане уменьшался в каждом десятилетии на 500 тысяч квадратных километров.

Впереди пекло?

Всемирная метеорологическая организация опубликовала свежий прогноз, согласно которому ближайшие пять лет станут самыми жаркими в истории наблюдений за погодой. При этом 2020 год может стать рекордным по средней температуре на планете. Пока рекорды удерживают 2016 и 2019 годы, однако скоро они падут, уверены исследователи.

#Гео Словарь синоптика: как понять прогноз погоды?

Глобальное потепление — уже не гипотеза, а научный факт. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. Средняя глобальная температура в 2019 году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Согласно математическим моделям, к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3-5 градусов Цельсия.

Россия в тренде аномальной жары — в азиатской части страны из-за обширного антициклона установилась непривычная погода. Так, Сибири внезапно стала самой теплой территорией в стране. К примеру, в Новосибирской области градусник в некоторые дни показывал 32-34 градусов тепла, что значительно выше климатической нормы.

Аномальная погода также установилась в Омской и Томской областях — здесь температура также подбиралась к отметке в 30 градусов Цельсия, большая редкость для первой половины мая. Правда, прогнозы утверждают, что вскоре жара сменится более привычной погодой и во второй половине месяца столбики термометров опустятся до 20-24 градусов.

Что стоит за аномалией?

Согласно данным Росгидромета в докладе «Теплые аномалии 2020 года», теплые аномалии наиболее заметны в приполярных широтах и над континентами. Таким образом, в России средняя температура растет быстрее, чем в тропиках. По оценкам ученых, в России потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Минувшая зима подтверждает выводы синоптиков. К примеру, минувшая зима в России стала самой теплой за 130 лет, что ведутся метеонаблюдения. В феврале 2020 года специалисты зафиксировали удивительную аномалию на Таймыре — там среднесуточная температура превысила норму сразу на 25 градусов.

Весной 2020 года содержание углекислого газа в атмосфере достигло рекордных цифр — по сравнению с 1970 годом оно выросло на четверть. Повышенная концентрация парникового газа превращает Землю в гигантскую теплицу. Однако причины таких изменений вызывают споры у исследователей

Большинство ученых полагают, что за глобальным потеплением стоит деятельность человечества. Правительства многих стран поддерживают усилия по снижению промышленных выбросов, чтобы замедлить этот процесс. Впрочем, некоторые исследователи указывают, что рост концентрации CO2 носит естественный характер, а в некоторые эпохи на Земле было намного жарче.

Чем грозит потепление?

Повышение средней температуры на Земле грозит серьезными катаклизмами, рассказала Sibnet.ru ведущий научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Марина Здерева. Но в некотором смысле погодные изменения выгоды сибирякам.

«Для Сибири некоторые погодные изменения действительно выгодны — увеличивается вегетативный период, меньше тратится денег на обогрев жилищ, люди отказываются от теплой одежды. Холодные зимы фактически остались в прошлом», — отметила специалист.

#Потребитель Как выбрать правильные солнечные очки

Однако есть обратная сторона — погода становится более неустойчивой, летом чаще наблюдаются засухи, леса страдают от пожаров. Потепление традиционно приводит к росту количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов.

«Средняя температура на планете действительно растет, но глобальное потепление нельзя представлять лишь процессом нарастания жаркой погоды. Климат — волновой процесс, поэтому аномальная жара вполне может смениться аномальным холодом. Погодные флуктуации в текущих условиях становятся более непредсказуемыми», — подчеркнула Здерева.

По словам ученого, климат — всепланетная вещь, поэтому следует относиться к Земле, как к общему дому. В результате изменений погода станет более благоприятной в высоких широтах, но в целом глобальное потепление несет намного больше рисков для человечества. Именно поэтому климатические аномалии требуют пристального внимания специалистов.