Фильм дня: «Капитан Филлипс»

Фильм «Капитан Филлипс» с Томом Хэнксом описывает реальную историю — захват американского судна сомалийскими пиратами. Драма вызвала споры, а некоторым очевидцам нападения съемочная группа заплатила по 5 тысяч долларов за молчание.

США, 2013 год, режиссер Пол Гринграсс, 16+

В главных ролях: Том Хэнкс и Баркхад Абди

Сюжет описывает одно из известных пиратских нападений на судно MV Maersk Alabama. Недалеко от берегов Африки на контейнеровоз нападают сомалийские пираты. Капитан Филлипс предпринимает всевозможные меры, чтобы защитить свою команду и груз, но по стечению обстоятельств сам попадает в плен к бандитам.

Картина снималась по мотивам книги Ричарда Филлипса, права на экранизацию которой выкупила компания Columbia Pictures. Несмотря на большой успех, который можно измерить шестью номинациями на «Оскар», триллер получил очень противоречивые отзывы. Главным камнем преткновения стала интерпретация история.

Оказалось, что члены команды, которые пережили нападение пиратов, посчитали образ капитана слишком героическим. По их версии, Филлипс вел себя самоуверенно до нападения пиратов и инертно во время захвата судна, а как только попал в плен, никаких мер по освобождению не предпринимал. Кроме того, тот якобы пренебрег опасностью и повел судно слишком близко к берегам Сомали.

Компания заплатила по 5 тысяч долларов каждому члену экипажа MV Maersk Alabama за то, чтобы они не озвучивали свою версию событий в фильме. Сам Филлипс говорил в интервью, что обвинения в пренебрежении безопасности совершенно беспочвенны.

«Я не верю, что 600 миль обеспечат вам безопасность. Я не верю, что 1200 миль обеспечат вам безопасность. Как я уже говорил экипажу, вопрос звучит как "когда", а не как "если"… Мы все время были в этом районе», — говорил реальный капитан журналистам.