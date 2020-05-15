Чемпионат России по футболу возобновят

Сезон РПЛ возобновят 21 июня, соответствующее решение принял исполком РФС. Чемпионат России по футболу в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров.

Планируется, что чемпионат будет доигран в период с 21 июня по 22 июля. За этот месяц командам предстоит сыграть восемь туров, четыре из которых будут сыграны в середине недели. Точное расписание матчей оставшейся части сезона составят позднее.

Все оставшиеся игры РПЛ этого сезона будут проходить без зрителей. Кроме этого, предполагается воспользоваться новыми правилами и разрешить пять замен за матч, такие изменения ранее были анонсированы руководством FIFA.

При этом сезон ФНЛ завершен досрочно, доигрывать его не будут, итоги турнира подведены по текущему положению в турнирной таблице. Что касается премьер-лиги, окончательное решение предстоит принять государству и руководству регионов — матчи в ряде субъектах могут запретить.

Сейчас в турнирной таблице премьер-лиги первой место занимает питерский «Зенит», на последних двух местах расположились «Ахмат» и «Крылья Советов». Если сезон приостановят второй раз, то итоговые места распределят по положению после последнего сыгранного тура.