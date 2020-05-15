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Путин разозлила «канитель» чиновников вокруг выплат медикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Выплаты медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19, должны быть произведены не позднее 15 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» вокруг выплат, передает ТАСС. Заявление прозвучало на прошедшей в видеорежиме церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — заявил президент.

Путин отметил, что вместо этого чиновники «развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то». «Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно», — подчеркнул он.

Президент 11 мая объявил о выплатах медикам, которые работают с больными COVID-19. Для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, для младшего — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи должны доплатить 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч рублей.

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