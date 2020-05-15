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Белоруссия закупила американскую нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Белоруссия приступила к закупкам нефти из США, сообщил министр иностранных дел этой страны Владимир Макей. Заявление чиновника опубликовано на сайте МИД.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео», — отметил Макей.

Министр Белоруссии подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы национального нефтеперерабатывающего комплекса.

Ожидается, что первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Сейчас корабль загружается в американском порту, выход в океан запланирован 17 мая, на его борту будет 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken.

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Drronum

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