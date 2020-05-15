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Лавров отверг идею о введении выездных виз для россиян

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право, добавил он.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», —сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос, планируется ли в России введение выездных виз для россиян после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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Он отметил, что не знает, кто об этом говорит. «Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право», — добавил Лавров.

Лавров также сообщил, что за границей остается около 30 тысяч россиян, которые хотели бы вернуться домой. «Еще, по нашим оценкам, около 30 тысяч. россиян хотели бы вернуться в Российскую Федерацию», — уточнил он.

«Большая группа, если вы прикинете, сколько человек в среднем помещается в один рейс», — обратил внимание глава МИД России.


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