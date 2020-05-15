Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью

Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.

За два заключительных эпизода пятнадцатого сезона сериала создатели проекта не брались, остальные пять еще не вышедших — в постпродакшн, сказал Педовиц изданию Deadline.

15 сезон, который решили сделать заключительным, стартовал 10 октября 2019 года и должен был завершиться 18 мая.

По сюжету сериала, два брата Дин и Сэм Винчестеры борются с нечистью. Среди их врагов демоны, оборотни, вампиры и другая нечисть, а среди союзников — ангелы и другие охотники. Правда в некоторых случаях героям приходится сотрудничать с королем ада или бороться с ангелами.