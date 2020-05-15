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Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kristin Dos Santos from Los Angeles, California, United States / CC BY-SA 2.0

Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.

За два заключительных эпизода пятнадцатого сезона сериала создатели проекта не брались, остальные пять еще не вышедших — в постпродакшн, сказал Педовиц изданию Deadline.

15 сезон, который решили сделать заключительным, стартовал 10 октября 2019 года и должен был завершиться 18 мая.

По сюжету сериала, два брата Дин и Сэм Винчестеры борются с нечистью. Среди их врагов демоны, оборотни, вампиры и другая нечисть, а среди союзников — ангелы и другие охотники. Правда в некоторых случаях героям приходится сотрудничать с королем ада или бороться с ангелами.


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