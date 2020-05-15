НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Родителей предупредили о мошенничестве на детских выплатах

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Злоумышленники создают фишинговые сайты, размещая ложную информацию о выплатах на детей. Существует несколько способов отличить фейковые порталы от настоящего, сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что с 1 июня семьи получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 16 лет. Минкомсвязи запустила сервис на отдельной странице сайта госуслуг. Практически сразу в Сети появились десятки фейковых сайтов.

«Киберпреступники умеют создавать фишинговые вредоносные сайты, которые будут практически идентичны с оригиналом. Обычному человеку будет очень сложно отличить фейковые сайты от официального сайта госуслуг», — цитирует РИА Новости Федорова.

Инструкция по получению 10 тысяч рублей на ребенка

По словам Федорова, наткнуться на фишинговую версию сайта можно в письме, полученном по электронной почте, в смс, в мессенджерах и в тематических группах в социальных сетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно переходить по ссылкам: лучше всего самостоятельно набрать URL-адрес сайта в браузере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто такое фишинг и как от него защититься?

Нельзя полагаться на «зеленый замок» HTTPS в строке URL-адреса браузера. Его присутствие означает, что соединение зашифровано, но сайт все еще может быть подделкой. Он также рекомендовал установить антивирус на все устройства, как на ПК, так и на смартфоны и планшеты.

«Опирайтесь на информацию из проверенных источников: посмотрите, какие выплаты положены, какая сумма выплат, порядок действий для получения выплаты. Если на сайте будет другая информация, то, скорее всего, этот сайт создали злоумышленники», — отметил эксперт.

Еще по теме
Виртуального робота для подготовки к ЕГЭ испытали в России
Instagram начал борьбу с хейтерами в комментариях
WhatsApp увеличит лимит участников видеочатов до 50
Аккаунт Кадырова в Instagram удалили из-за санкций
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров отверг идею о введении выездных виз для россиян
•
Пятая часть малого и среднего бизнеса оказалась на грани краха
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Загадку происхождения нейтрино раскроют на Байкале
Сибирь 15.05.2020 19:32
Турагентства Горного Алтая открыли бронирование на лето
Сибирь 15.05.2020 17:21
Самый богатый депутат в Красноярске зарабатывал 4,6 млн за месяц
Сибирь 15.05.2020 16:56
Врачи «скорой» в Кузбассе пожаловались на невыплаты за COVID
Сибирь 15.05.2020 16:16
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96042
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
44961
Аномальная жара придет в Новосибирск
15993
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
4569
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров отверг идею о введении выездных виз для россиян
•
Пятая часть малого и среднего бизнеса оказалась на грани краха
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США объявили себя победителями нацизма
41
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38
Путин завершил период нерабочих дней
37
Путин выступил против «квасного патриотизма»
33