Родителей предупредили о мошенничестве на детских выплатах

Злоумышленники создают фишинговые сайты, размещая ложную информацию о выплатах на детей. Существует несколько способов отличить фейковые порталы от настоящего, сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что с 1 июня семьи получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 16 лет. Минкомсвязи запустила сервис на отдельной странице сайта госуслуг. Практически сразу в Сети появились десятки фейковых сайтов.

«Киберпреступники умеют создавать фишинговые вредоносные сайты, которые будут практически идентичны с оригиналом. Обычному человеку будет очень сложно отличить фейковые сайты от официального сайта госуслуг», — цитирует РИА Новости Федорова.

По словам Федорова, наткнуться на фишинговую версию сайта можно в письме, полученном по электронной почте, в смс, в мессенджерах и в тематических группах в социальных сетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно переходить по ссылкам: лучше всего самостоятельно набрать URL-адрес сайта в браузере.

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Нельзя полагаться на «зеленый замок» HTTPS в строке URL-адреса браузера. Его присутствие означает, что соединение зашифровано, но сайт все еще может быть подделкой. Он также рекомендовал установить антивирус на все устройства, как на ПК, так и на смартфоны и планшеты.

«Опирайтесь на информацию из проверенных источников: посмотрите, какие выплаты положены, какая сумма выплат, порядок действий для получения выплаты. Если на сайте будет другая информация, то, скорее всего, этот сайт создали злоумышленники», — отметил эксперт.