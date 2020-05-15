Виртуального робота для подготовки к ЕГЭ испытали в России

Виртуальный робот-тренажер, тестирование которого начинается в столичной школе, поможет подготовиться к экзамену, в том числе ЕГЭ по английскому языку, сообщает пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

«Около ста человек протестируют онлайн-тренажер EG English для ускоренной подготовки к единому и основному государственным экзаменам по английскому языку в условиях самоизоляции. Сервис способен распознавать устную речь, выявлять ошибки и оценивать уровень знаний. В основе сервиса — виртуальный робот для взаимодействия с пользователями», — говорится в сообщении.

Платформа для подготовки к экзаменам работает в автоматическом режиме и доступна круглосуточно. Ученик может использовать сервис самостоятельно или совместно с педагогом. ЕГЭ по английскому языку в среднем сдают около 10% выпускников.

Онлайн-тренажер на основе виртуального робота разработала одна из столичных компаний. Предприниматели стали участниками программы тестирования инноваций, во время которого пользователи и эксперты оценивают потенциал для дальнейшего внедрения в городскую инфраструктуру или вывода на рынок.