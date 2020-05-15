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Турагентства Горного Алтая открыли бронирование на лето

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристические базы и агентства Республики Алтай открыли бронирование туров на лето. Спрос на это направление у россиян в этом году существенно возрос из-за невозможности выехать за границу.

«Спрос на направления по Алтаю увеличился, нет пока конкретных дат брони, потому что мы все пока в ожидании, как будет страна выходить из режима самоизоляции. Пока звонят чаще из крупных городов. Это Москва, Санкт-Петербург и все, что находится за Уралом», – сообщила Sibnet.ru менеджер турагентства «Клуб путешествий» Ирина Савченко.

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Она ответила, что туристов сейчас интересуют автотуры, какие-то экскурсионные направления.

«В свете последних событий люди все больше спрашивают, можно ли разместиться в той части Горного Алтая, где нет скопления людей. В отличие от прошлых лет их интересуют не традиционные для отдыха Чемальский и Майминский районы, а более отдаленные – это Онгудай, Улаганский район, даже Усть-Канский запрашивают, что бывает крайне редко. Спрашивают и Телецкое озеро, оно всегда востребовано», – добавила Савченко.

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса туристические базы региона закрыты до 1 июня, и будет ли продление ограничений, пока неизвестно, заявки и брони принимают с открытыми датами. При этом повышать цены, отметила собеседница, они пока не спешат.

«Цены мы не спешим повышать, они остались на уровне предварительных расчетов, которые были сделаны перед началом сезона в феврале-марте. Основное, из чего складывается стоимость тура, это транспортные и экскурсионные услуги, проживание в средствах размещения», – уточнила она.

По словам собеседницы, в среднем стоимость тура выходного дня на одного человека с учетом проживания, питания, экскурсий, составит 6-7 тысяч рублей. На недельный тур с комфортным проживанием потребуется около 30 тысяч рублей, если речь идет об активном отдыхе, например, конном маршруте, цена будет начинаться от 16 тысяч рублей и выше в зависимости от выбранного комплекса дополнительных услуг.

При этом, уточнила Савченко, они регистрирует снижение спроса на внутрироссийские направления. Например, очень мало запросов на курорты Краснодарского края, хотя обычно черноморское побережье пользуется большим спросом.

«Люди пока напуганы обстановкой и опасаются передвигаться на дальние расстояния. Здесь спад. Надеемся, что после снятия ограничений что-то изменится в лучшую строну», – сказала она.



Тема: Распространение коронавируса
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