Эколог подтвердил опасность кондиционеров

Кондиционер опасен для человека не только переохлаждением, и как следствие, простудой, но и выбросом большого количества микроорганизмов, если неправильно его использовать, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Существует понятие «вентиляторный синдром», когда при первом использовании кондиционера весной происходит выброс большого количества микроорганизмов, накопившихся за зиму.

«На его фильтрах, на решетках, на различных каналах воздуховодов накапливаются микроорганизмы, для которых эти фильтры — благоприятная питательная среда, потому что там оседают пыль, частицы спор, пыльца, семена растений», — цитирует РИА Новости эксперта.

Весной огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции — числе аллергию, обострение хронических заболеваний.

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Поэтому перед первым запуском кондиционера весной его нужно обязательно чистить и промывать всю систему фильтров. Можно вызвать специалиста, который все это сделает. Простые бытовые кондиционеры можно очистить самостоятельно.

Но промывать кондиционер весной нужно обязательно. Это правило актуально и для автомобильных кондиционеров. Также нужно часто менять фильтры салона. Они очищают наружный воздух от различных тяжелых металлов, пыли и чистят внутренний воздух салона в режиме циркуляции.

