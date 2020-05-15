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Самый богатый депутат в Красноярске зарабатывал 4,6 млн за месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый богатый депутат Заксобрания Красноярского края зарабатывал 4,6 миллиона рублей в месяц в 2019 году, сообщается на сайте парламента.

Депутаты Заксобрания Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2019 год. Самым богатым оказался депутат от «Единой России» Артур Мкртчян. За год он заработал 56,4 миллиона рублей или 4,6 миллиона рублей в месяц. 

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В его собственности несколько земельных участков и дом площадью 367 квадратных метров. У него несколько автомобилей — Mazda Titan, TagAZ KJ Tager, ГАЗ М20, Lexus LS600H, ВАЗ 2346, КАМАЗ 65115, ГАЗ 53 и другие, а также мотоциклы, гидроциклы.

Его супруга задекларировала 20,3 миллиона рублей, у нее во владении три автомобиля, квартира в 100 квадратных метров.

Самым бедным из краевых депутатов оказался врач Игарской больницы Дмитрий Жулев, задекларировавший чуть более 32 тысяч рублей.

Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов заработал за год 3,44 миллиона рублей. Его супруга больше — 5,25 милиона, у нее также есть две машины, земельный участок, жилой дом и несколько нежилых помещений. Вместе супруги владеют тремя квартирами.

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