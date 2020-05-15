Тарасов оправдал высокие зарплаты футболистов

Люди недооценивают сложности, с которыми футболисты сталкиваются в процессе своей карьеры, например, они получают много травм, высказался полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов.

«Люди считают, что футболисты не заслуживают высоких зарплат? Я не считаю, что они просто так получают. Одни травмы, одни тренировки... Мы не воруем эти деньги», — сказал Тарасов на YouTube-канале Super.

Футболист отметил, что занимается спортом с пяти лет и за свою карьеру перенес 12 операций.

По словам спортсмена, его друзья-бойцы из ММА получают за свои поединки гораздо меньшие зарплаты, чем футболисты. Он предположил, что другим видам спорта может быть «обидно».