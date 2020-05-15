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Симоньян сравнила лечение коронавируса в России и США

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

США имеют в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест, а скорую помощь американцы не вызывают, потому что не могут себе позволить, рассказала глава МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В качестве примера состояния здравоохранения в США, она рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции там и в России. «Американцам рекомендовано оставаться дома, к специалистам обращаются уже в крайнем случае. У нас иная позиция. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую"», — приводит РИА Новости слова Симоньян.

По статистике 60% умирающих от коронавируса в США — темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения. В Америке, по мнению Симоньян, лучшая медицина для богатых людей, а вот про массовую этого сказать нельзя.

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«Российская медицина рассчитана на все население. Да, есть проблемы, но у нас есть к кому обратиться за помощью. Коечный фонд на 30% свободен. Пора осознать, что мы живем не только не хуже, а во многих аспектах лучше, чем там», — добавила Симоньян.

Она добавила, что в России бывают очереди в поликлиниках, полчаса можно прождать скорую, санитарка может нахамить, но при этом сейчас коечный фонд на 30% свободен.

Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству жертв и заразившихся COVID-19, Россия заняла вторую строчку. По последним данным, в США жертвами коронавируса стали 85,9 тысячи человек, в РФ — 2418.

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