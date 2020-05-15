Экс-депутату красноярского Заксобрания Быкову предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщает СУ СК РФ по региону.

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пунктам «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).

По данным следствия, в первой половине 1994 года 23-летний член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Якобы Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности.

Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района Красноярска, исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», — говорится в сообщении ведомства.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства — Владимира Татаренкова, который также приговорен к 13 годам лишения свободы.

«Были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее Быков был признан виновным в заказе убийства его знакомого Вилора Струганова в 2000 году. Гибель Струганова оказалась инсценировкой правоохранительных органов. За это преступление Быков был осужден на 6,5 лет лишения свободы условно. В 2005 году суд снял условный срок и погасил судимость Быкова.

В 2009 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск предпринимателя, обвинившего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

После вынесения приговора по делу об убийстве Струганова Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов.