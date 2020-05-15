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Трусова впервые высказалась о переходе к Плющенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avtrusova; instagram.com/avtrusova

Юная российская фигуристка Александра Трусова, покинувшая команду Этери Тутберидзе ради работы с Евгением Плющенко, впервые прокомментировала уход и поблагодарила старых тренеров через пост в Instagram.

«Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил», — написала Трусова, отметив, что нужно сделать ответственный шаг для новых свершений.

Фигуристка поблагодарила всех тренеров, которые с ней работали. Про Тутберидзе она сказала, что та отдавала ей все лучшее. «Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов», — отметила Трусова.

В комментариях подписчики заметили, что письмо написано очень по-взрослому и совершенно не похоже на то, как говорит спортсменка в интервью.

Трусовой 15 лет, в этом году она выиграла бронзу в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России. Первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов.

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