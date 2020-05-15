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Сразу два человека умерло от COVID-19 в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Две смерти от COVID-19 произошли в Забайкальском крае за сутки. Оба пациента находились в группе риска, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус послужил обострению тяжелых хронических заболеваний у пациентов 68-и и 70-и лет. Больные находились в реанимации, у обоих была пневмония, они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Число летальных случаев в крае достигло трех. По данным Роспотребнадзора, сегодня общая летальность в регионе, связанная с COVID-19, составляет чуть более 1%. Риск смертельного исхода высок у пациентов старше 65 лет, и у людей с хроническими заболеваниями, такими как онкология, инсульт, инфаркт, диабет, астма, гипертония.

Основной путь передачи инфекции — контактный. Самоизоляция может снизить риск распространения коронавирусной инфекции в регионе. Эксперты рекомендуют минимизировать передвижения, посещать только работу, сократить контакты с другими людьми.

Тема: Распространение коронавируса
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Drronum

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