Пандемия поставит Россию перед выбором между МС-21 и SSJ-100

Влияние пандемии коронавируса будет иметь долгосрочные последствия для авиастроения. Отечественному авиапрому приедятся выбирать между развитием проектов SSJ-100 и МС-21, высказал мнение заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков.

По мнению экономиста, последствия пандемии будут иметь далекоидущие последствия. Оптимизм вирусологов и политиков «разобьется» о слухи о «второй волне» и «третьей волне», о мутации имеющегося, или о пришествии нового вируса.



Рынок авиаперевозок будет находится на спаде несколько лет. Это напрямую скажется на авиапроме, пишут «Ведомости» со ссылкой на Янкова. Планы развития авиации придется пересматривать.



Потребности в новых самолетах не будет несколько лет, не ясно, переживут ли это время даже авиастроительные гиганты Boeing и Airbus.

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«Надо будет принимать тяжелое решение и России: ей не по силам будет два проекта, SSJ-100 и МС-21, останется максимум один. Но придется заниматься самолетом для доступности Севера, на замену Ан-24 и Ан-26 – вероятно, на базе Ил-114», – считает завлабораторией РАН.

Также целесообразно будет заморозить и строительство и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры, добавил он. Несколько аэропортов, в основном в европейской части России (Брянск, Курск, Пенза, Саранск), скорее всего придется законсервировать. Та же участь может постичь и только что построенный аэропорт Тобольска.