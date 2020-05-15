Восстановленную Marussia выставили на продажу за 12,5 млн

Восстановленный российский спорткар Marussia B2 продается за 12,5 миллиона рублей в Новосибирске, по желанию покупателя его можно покрасить в любой цвет.

«В настоящее время автомобиль находится в состоянии финальной сборки, готовность на 90%, идет сборка салона», — говорится в объявлении на сайте Auto.ru.

Продавец оценил авто в 12,5 миллиона рублей, при этом нужен авансовый платеж в 5 миллионов. Машина будет готова в течение двух месяцев после внесения суммы.

Marussia B2 2014 года выпуска в сером цвете оснащена двигателем 3,5 литра мощностью 300 лошадиных сил. Пробег авто — 10 тысяч километров.

С заказчиком согласуют размерность колес, дизайн салона, настройки двигателя, спойлера. По желанию может быть модернизировано сцепление, установлен турбо-кит, также машину могут перекрасить в любой цвет. Эти услуги оплачиваются дополнительно.

Двухместный заднеприводный спорткар премиум-класса Marussia B2 дебютировал в 2010 году. Внешне B2 отличается от Marussia B1 композитными кузовными панелями более сложной формы, которые закреплены на пространственной раме.

Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским, через семь лет обанкротилась. В конце 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть спорткаров Marussia для восстановления и достройки. Это прототипы B1, B1 Speedster, два образца B2, кроссовер F2 и экспериментальный B3.