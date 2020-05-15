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Определился режиссер нового ремейка «Лица со шрамом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Лицо со шрамом»

Культовый фильм «Лицо со шрамом» переснимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино, снявший фильм «Назови меня своим именем».

Проект уже несколько лет находится в разработке. В разное время картину хотели переснять режиссеры Дэвид Эйр и Антуан Фукуа, но до съемок дело так и не дошло, сообщает Variety.

Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером выступит Скотт Стубер. События ленты Гуаданьино развернутся в Лос-Анджелесе. Неизвестно, кто сыграет главную роль, также не объявлена дата премьеры нового «Лица со шрамом».

Оригинальное «Лицо со шрамом» вышло в 1932 году. В фильме идет речь о преступнике Тони Кармонте, который решает стать криминальным боссом Чикаго. Большей популярностью пользуется фильм, вышедший в 1983 году с Аль Пачино в главной роли.


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