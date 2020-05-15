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Ученые объяснили механизм образования смога над городами

Источник:
«Новый день»
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Фото: © Sibnet.ru

Климатологи из Университета Карнеги-Меллона выяснили механизм быстрого образования в атмосфере загрязняющих части — этот процесс способно оказывать серьезное влияние на формирование смога в городах, а также на климат.

Новое исследование позволило обнаружить ранее неизвестный механизм формирования атмосферных частиц. В этом помогла специальная камера, установленная в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Работа показала, что в парах азотной кислоты и аммиака частицы могут расти в 10-100 раз быстрее, чем наблюдалось ранее.

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«Наше открытие поможет объяснить, как атмосферные частицы растут в загрязненных городских условиях в мегаполисов — до сих пор это процесс представлял собой большую загадку. Кроме того, теперь мы знаем больше о том, как частицы образуются в верхних частях атмосферы, где они могут оказывать сильное воздействие на климат», — приводит «Новый день» слова исследователя Нила Донахью.

Чтобы оказаться задействованными в таких процессах, частицы должны быть достаточно крупны — до 100 нанометров в диаметре. Ученые определили, что мелкие загрязняющие частицы способны сливаться в атмосфере в более крупные.

Донахью отметил, что объем загрязняющих частиц в атмосфере способен оказывать серьезное влияние на формирование смога в городах, а также на климат планеты.

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