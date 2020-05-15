Почти полсотни новых заболевших COVID-19 выявили в Омской области

Еще 47 человек заразились коронавирусом в Омской области, большинство заболевших — жители областного центра.

По данным на 15 мая, в области зарегистрировано 47 новых случаев заражения: 38 случаев в Омске, по два в Калачинском и Москаленском районах, по одному в Омском, Шербакульском, Русско-Полянском, Любинском и Саргатском районах.

За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 15 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения коронавирусом. 85 пациентов выздоровели, 11 человек скончались.