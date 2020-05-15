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Выявлен случай повторного заражения коронавирусом в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Переболевшая COVID-19 пациентка выписалась из больницы и снова заразилась коронавирусом, сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Пациентка выписалась из больницы в конце апреля, получив перед этим два отрицательных результата теста на наличие коронавируса в организме. Спустя 16 дней у женщины вновь появились признаки ОРВИ. Когда медики взяли текст на коронавирус и он подтвердил наличие инфекции, пишет «БайкалDaily» со ссылкой на Сыбелову.

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Пациентку госпитализировали. И если в первый раз болезнь протекала в легкой форме, сейчас у женщины на фоне вируса развилась пневмония. Главврач инфекционной больницы заявила, что медикам еще предстоит выяснить, повторное это заражение или рецидив коронавирусной инфекции.

В мае завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов сообщил, что антитела к коронавирусу у переболевших не могут дать «вечную защиту». Человек защищен от инфекции месяц или два.

Тема: Распространение коронавируса
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