Масочный режим в Томской области станет обязательным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к
томичам накануне перехода на обязательный масочный режим, объяснив, зачем он
вводится, сообщает пресс-служба регионального Депздрава.
«Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в
торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть
власти, а здоровье людей. <…> Маску в магазине или в автобусе нужно
носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя.
При этом на улице маску носить необязательно», — сказал Жвачкин.
Обязательный масочный режим начнет действовать в Томской
области с 18 мая, до этого он носил рекомендательный характер. Разрешено
использовать многоразовые защитные маски.
Также губернатор сообщил, что те, кто не может использовать
перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или
спреями).
«Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они
будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами. На
входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность
продезинфицировать руки», — сказал губернатор.