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Масочный режим в Томской области станет обязательным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к томичам накануне перехода на обязательный масочный режим, объяснив, зачем он вводится, сообщает пресс-служба регионального Депздрава.

«Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей. <…> Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить необязательно», — сказал Жвачкин.

Обязательный масочный режим начнет действовать в Томской области с 18 мая, до этого он носил рекомендательный характер. Разрешено использовать многоразовые защитные маски.

Также губернатор сообщил, что те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или спреями).

«Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами. На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки», — сказал губернатор.


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Масочный режим в Томской области станет обязательным
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