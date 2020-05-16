Масочный режим в Томской области станет обязательным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к томичам накануне перехода на обязательный масочный режим, объяснив, зачем он вводится, сообщает пресс-служба регионального Депздрава.

«Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей. <…> Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить необязательно», — сказал Жвачкин.

Обязательный масочный режим начнет действовать в Томской области с 18 мая, до этого он носил рекомендательный характер. Разрешено использовать многоразовые защитные маски.

Также губернатор сообщил, что те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или спреями).

«Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами. На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки», — сказал губернатор.