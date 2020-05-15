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Поток фальшивых пятитысячных хлынул на рынок Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 126 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей изъяли полицейские в Иркутской области. Мошенники обманули продавцов, взявших банкноты, на 630 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мошенники сбывают фальшивки в крупных торговых сетях или в небольших розничных магазинах. А порой рассчитывались ими с курьерами служб доставки. В регионе зафиксировано несколько таких случаев.

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По данным регионального отделения банка России, чаще всего подделывают банкноты образца 1997 года. В целом, купюра в 5 тысяч рублей остается самой подделываемой в России.

Полиция просит людей, обнаруживших сомнительные купюры, незамедлительно сообщать об этом в любой ОВД. Наиболее явными отличиями от подлинника являются:

  • блеклая металлическая защитная нить;

  • расслоение банкноты по краям нити и по углам, так как подделка склеивается из двух частей, нить «вшивается» между ними;

  • отсутствие эффекта переливающегося цвета на гербе, а также букв «РР» на орнаментальной ленте с лицевой стороны. Их можно увидеть если расположить банкноту под острым углом против источника света.

Специалисты Банка России рекомендуют проверять банкноты каждый раз, когда они попадают в руки. Сейчас только в Иркутской области МВД расследуется 132 уголовных дела, возбужденных по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция статьи кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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