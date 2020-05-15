Заморозки и мокрый снег придут в Восточную Сибирь

Порывистый ветер, ночные заморозки, дождь и мокрый снег придут на выходных в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Температура ночью в некоторых районах опустится до -9 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкальскому краю сохранится холодная, ветреная погода. В большинстве районов — дождь и мокрый снег. В субботу ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами до -9 градусов. Днем +10… +15, местами +2… +7 градусов.



В воскресенье в некоторых районах ожидаются дождь и мокрый снег.. Ветер с порывами до 17-20 метров в секунду. Температура ночью 0...+5, местами до -9 градусов. Днем +14… +19, местами до +9 градусов.

По Иркутской области в субботу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер переменный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью -1… -6, заморозки, местами до +5. Днем +12… +17 градусов, местами +2… +7.

В воскресенье небольшие дожди, ветер северо-западный с переходом на восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, при прояснении до -5 градусов, заморозки. Днем +17… +22, местами +7… +12 градусов.