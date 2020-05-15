Россия вышла в лидеры по числу женщин-руководителей

Доля женщин-руководителей в России выше, чем в Европе, США и Канаде. Доходы женщин, занимающих руководящие должности в России, больше, чем в Европе, но меньше, чем Японии и США, сообщили авторы исследования в The Boston Consulting Group (BCG).

Исследователи оценивали результаты по шкале от нуля до единицы, где единица подразумевает полное равенство мужчин и женщин. Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7.



В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии — 0,59, в Западной Европе — 0,45, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Индекс предпринимательской деятельности среди женщин в России также высок — 0,66. В Африке этот индекс также равняется 0,66, в Латинской Америке — 0,64, в Северной Америке, в Восточной Европе и Центральной Азии — 0,61, в Японии — 0,6, в Австралии — 0,57, в Азии — 0,56, в Западной Европе — 0,5.

Показатели равенства оплаты труда в России сопоставимы с Азией и Австралией. Тут Россия опережает Западную и Восточную Европу, но отстает от Японии и Северной Америки. Однако по темпам улучшения ситуации РФ уступает лишь США, отмечают аналитики.

По данным на конец 2019 года, женщинам принадлежало 70 триллионов долларов, или 32% от общемирового объема богатств, говорится в исследовании. На страны Северной Америки приходится самая крупная доля — 35,4 триллиона долларов, на страны Западной Европы — 14,3 триллиона.

По числу принадлежащих женщинам богатств Россия занимает 10 место среди стран Европы — 320 миллиардов долларов. Но по темпам роста по этому показателю Россия в 2016-2019 годах обгоняла другие страны.

К сожалению, отметили авторы исследования, несмотря на растущую мощь их финансов, женщины по-прежнему в значительной степени недооцениваются сообществом по управлению активами. Например, многие банки продолжают придерживаться исторических социальных норм и рассматривают только мужчин в качестве основных лиц, принимающих финансовые решения.