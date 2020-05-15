Шахта-банкрот «Заречная» в Кузбассе готова добывать в новой лаве

Кемеровская шахта «Заречная», массово сокращающая горняков из-за банкротства, готова начать добычу в новой лаве с запасами 1,8 миллиона тонн угля, но для этого должен найтись покупатель на ее активы, сообщил арбитражный управляющий Григорий Третьяк.

«На "Заречной" добыча не ведется, (шахтеры) занимаются подготовкой к добыче новой лавы, запасы в этой лаве — 1,8 миллиона тонн. Она подготовлена, в мае может быть запущена, но только после появления покупателя. Если начинаем добывать, надо идти до конца, потому что в противном случае будет задавлено горным давлением и оборудование, и сами горные выработки», — цитирует ТАСС Третьяка.

По его словам, для отработки новой лавы предприятию необходимы инвестиции, финансовое состояние «Заречной» не позволяет вести добычу. На шахте частично не выплачена заработная плата за февраль и последующие месяцы, нет средств для обеспечения производственного цикла добычи.

До конца мая планируется уволить 150 человек. Сокращения будут продолжены и в июне, если не будет найден новый собственник.

Имущественный комплекс АО «Шахта "Заречная"» впервые был выставлен на аукцион в 2018 году по стартовой цене 16,74 миллиарда рублей. На сегодня цена снижена уже почти в 10 раз и на действующих торгах составляет 1,66 миллиарда рублей.

«Заречная» — градообразующее предприятие моногорода Полысаево, здесь добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках в 2019 году значительно упали.