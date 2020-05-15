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Новое средство от пыли испытают в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новое средство пылеподавления, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория», протестируют на городских дорогах, соообщает пресс-центр мэрии.

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«Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку – раствор для пылеподавления на дорогах. Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Как рассказала генеральный директор ГК «И.С. Лаборатория» Антонина Москалюк, разрабатывать инновационный продукт для пылеподавления начали в 2019 году.

Жидкость показала хорошие результаты при первичном тестировании: средством обрабатывали стенки вагонов, чтобы в холодное время года перевозимый уголь не примерзал к ним. Это значительно сократило его потери. После удачного опыта специалисты компании приступили к созданию «летнего» вариант смеси – для пылеподавления на дорогах.

«Мы понимаем, что будем производить жидкость для родного города, в котором сами живем, дышим этим воздухом. Поэтому мы готовы подтвердить экспертными заключениями, лабораторными экспертизами безопасность и экологичность нашего продукта», – отметила Москалюк.

Новое средство планируют испытывать на запыленных участках дорог с большим количеством заездных карманов. К тестированию приступят после получения всех необходимых документов.

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