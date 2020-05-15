Украина отказалась давать Донбассу особый статус

Украинские представители во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны, сообщает офис президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошли в видеорежиме 13-14 мая.

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«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса – ред.) в Конституции Украины», — сказали РИА Новости в офисе президента Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.