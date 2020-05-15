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Две пенсионерки с коронавирусом умерли в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две пожилые женщины с коронавирусом умерли в Новосибирской области за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 15 мая, в Новосибирской области за сутки выявлен 71 человек с коронавирусной инфекцией. 72 пациента выписано по выздоровлению. Умерли две женщины, одной было 68 лет, второй 71 год.

Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, 18 – скончались. В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 человек.

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