Две пенсионерки с коронавирусом умерли в Новосибирской области

Две пожилые женщины с коронавирусом умерли в Новосибирской области за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 15 мая, в Новосибирской области за сутки выявлен 71 человек с коронавирусной инфекцией. 72 пациента выписано по выздоровлению. Умерли две женщины, одной было 68 лет, второй 71 год.

Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, 18 – скончались. В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 человек.