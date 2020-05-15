Шамсутдинов обжалует приговор по делу о дедовщине

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми человек в воинской части Забайкалья, намерен обжаловать приговор, вынесенный его сослуживцу Руслану Мухатов за дедовщину, сообщил его отец Салим Шамсутдинов. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов проходил в качестве потерпевшего.

Адвокаты Шамсутднинова планируют обжаловать приговор по делу Руслана Мухатова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае, сообщил ТАСС со ссылкой на Салима Шамсутдинова.

Дело в отношении Мухатова рассматривал Читинский гарнизонный военный суд. Его обвиняли по частям 1 и 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Суд установил несколько эпизодов неуставных отношений с участием Мухатова, произошедших осенью 2019 года. Мухатов признал свою вину частично. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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Шамсутдинов 25 октября 2019 года он расстрелял военнослужащих своей войсковой части. Два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены.

В Минобороны РФ сообщали, что Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.