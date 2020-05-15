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Жара с грозой ожидается в выходные в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Simon Q / CC BY 2.0

Летняя жара продолжит радовать новосибирцев в выходные, в субботу ожидается гроза и дождь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

#Наука
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В субботу в Новосибирске ночью температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, днем 23-25 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

В воскресенье будет жарче. Температура воздуха днем достигнет 25-27 градусов. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели. Температура воздуха в Новосибирске будет днем прогреваться до 27-28 градусов.

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