Жара с грозой ожидается в выходные в Новосибирске

Летняя жара продолжит радовать новосибирцев в выходные, в субботу ожидается гроза и дождь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

#Наука Виды облаков и их значение. ФОТО

В субботу в Новосибирске ночью температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, днем 23-25 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

В воскресенье будет жарче. Температура воздуха днем достигнет 25-27 градусов. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели. Температура воздуха в Новосибирске будет днем прогреваться до 27-28 градусов.