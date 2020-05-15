Жара с грозой ожидается в выходные в Новосибирске

Летняя жара продолжит радовать новосибирцев в выходные, в субботу ожидается гроза и дождь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
В субботу в Новосибирске ночью температура воздуха составит
13-15 градусов тепла, днем 23-25 градусов. Ночью преимущественно без осадков,
днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5-10
метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.
В воскресенье будет жарче. Температура воздуха днем
достигнет 25-27 градусов. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно
без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы
до 14.
Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели. Температура
воздуха в Новосибирске будет днем прогреваться до 27-28 градусов.