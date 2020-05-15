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Поклонники вычислили возраст Гомера Симпсона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Внимательные зрители вычислили дату рождения главного героя мультфильма «Симпсоны» по водительскому удостоверению.

Выяснилось, что день рождения Гомера Симпсона 12 мая 1956 года. Значит недавно герою популярного телешоу исполнилось 64 года.

Дата рождения стала известна, когда водительские права показали в 16-й серии четвертого сезона.

Мультсериал «Симпсоны» впервые вышел на экраны в 1989 году. Всего был выпущен 31 сезон комедийного телешоу.

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Fazar

Этот заголовок нагнал страху на всех........... и даже Путина.

Drronum

Да ладно вам этот лохотрон расхваливать!

Uynachalnica

Заботливый наш! Теперь ему стоит разозлится на собесы, которые не смогут справиться с наплывом заявок,...

anbel13

Всё то-же самое: регистрироваться за мёртвых душ и тыкать кнопочку "за" с частотой 1Гц.

Uynachalnica

Адреса и фамилиё в студию! Ежели это Миллер с Сечиным, какие тут претензии?