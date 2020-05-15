Поклонники вычислили возраст Гомера Симпсона

Внимательные зрители вычислили дату рождения главного героя мультфильма «Симпсоны» по водительскому удостоверению.

Выяснилось, что день рождения Гомера Симпсона 12 мая 1956 года. Значит недавно герою популярного телешоу исполнилось 64 года.

Дата рождения стала известна, когда водительские права показали в 16-й серии четвертого сезона.

Мультсериал «Симпсоны» впервые вышел на экраны в 1989 году. Всего был выпущен 31 сезон комедийного телешоу.