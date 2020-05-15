Самый ранний за четверть века ледоход начался в Дудинке. ВИДЕО

Ледоход начался в районе Дудинки Красноярского края, это самый ранний за четверть века ледоход, сообщается на сайте мэрии Дудинки.

На Енисее в районе Дудинки зафиксирована очередная подвижка льда. Прирост воды за сутки — 69 сантиметров. В Игарке наблюдается движение льда со средней силой. Кромка льда на Енисее находится примерно в 82 километрах от Дудинки.

В прошлом году в этот период кромка льда приближалась к населенному пункту Подкаменная Тунгуска, что более чем в тысячи километрах от Дудинки. Ледоход этого года может стать самым ранним за 25 лет. До этого рекордным был 1997 год, когда движение льда в Дудинке было зафиксировано 21 мая.