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Самый ранний за четверть века ледоход начался в Дудинке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Дудинки

Ледоход начался в районе Дудинки Красноярского края, это самый ранний за четверть века ледоход, сообщается на сайте мэрии Дудинки.

На Енисее в районе Дудинки зафиксирована очередная подвижка льда. Прирост воды за сутки — 69 сантиметров. В Игарке наблюдается движение льда со средней силой. Кромка льда на Енисее находится примерно в 82 километрах от Дудинки.


В прошлом году в этот период кромка льда приближалась к населенному пункту Подкаменная Тунгуска, что более чем в тысячи километрах от Дудинки. Ледоход этого года может стать самым ранним за 25 лет. До этого рекордным был 1997 год, когда движение льда в Дудинке было зафиксировано 21 мая.

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