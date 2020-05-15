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Новый очаг коронавируса вспыхнул на севере Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Медики в Бурятии зарегистрировали 41 новый случай заражения коронавируса в Бурятии. Больше половины из них – в новом очаге в Баунтовском районе на севере республики, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным Роспотребнадзора по республике, на утро пятницы, 15 мая, зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19. Из них семь человек прибыли из других регионов, шесть – из числа контактных в Кижингинском районе, еще шесть – контактные с другими больными.

В четверг в Баунтовском районе выявили новый очаг коронавируса, зарегистрировав 27 случаев, в пятницу медики зафиксировали там еще 22 контактных пациента. Всего в Бурятии заразилось 865 человек.

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Успешно завершили лечение и выписались из больниц республики 269 человек, умерло шесть пациентов с тяжелыми сопутствующими патологиями. Проходят лечение в стационарах 323 больных, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 267 пациентов.

В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся три взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по улице Солнечная в реанимации – 11 взрослых, из них на ИВЛ – два пациента.

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