ОСАГО временно разрешили продавать без техосмотра

Договор ОСАГО временно может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, соответствующий закон приняла Госдума, сообщается на ее сайте.

Купить ОСАГО без техосмотра можно с 1 марта по 30 сентября. Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах России не работают станции техобслуживания, соответственно, водители не могут предоставить автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту.

Страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра.

Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.

Что еще изменилось в ОСАГО