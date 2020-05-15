НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ОСАГО временно разрешили продавать без техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
70 0
Фото: © Sibnet.ru

Договор ОСАГО временно может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, соответствующий закон приняла Госдума, сообщается на ее сайте.

Купить ОСАГО без техосмотра можно с 1 марта по 30 сентября. Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах России не работают станции техобслуживания, соответственно, водители не могут предоставить автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту.

Страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра.

Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.

Что еще изменилось в ОСАГО

Еще по теме
Лазерный мобильный комплекс фотовидеофиксации запустили в Красноярске
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Госдума рассмотрит изменяющий расчет ОСАГО закон
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без маски
•
ОСАГО временно можно купить без техосмотра
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара с грозой ожидается в выходные в Новосибирске
Сибирь 15.05.2020 10:43
Самый ранний за четверть века ледоход начался в Дудинке. ВИДЕО
Сибирь 15.05.2020 10:24
Новый очаг коронавируса вспыхнул на севере Бурятии
Сибирь 15.05.2020 10:20
Шторм вернется в Забайкалье и принесет снег
Сибирь 15.05.2020 09:52
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
95707
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
44813
Аномальная жара придет в Новосибирск
15686
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
4362
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без маски
•
ОСАГО временно можно купить без техосмотра
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США объявили себя победителями нацизма
41
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38
Путин завершил период нерабочих дней
37
Путин выступил против «квасного патриотизма»
33