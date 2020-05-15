НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Источник:
ТАСС
119 0
Фото: © Пресс-служба правительства России

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — приводит ТАСС слова Поповой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМатематика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса

По подсчетам агентства на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, коэффициент распространения заболевания в РФ в четверг, 14 мая впервые упал ниже единицы. В столице этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы четвертый день подряд.

По последним данным, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 252 245, более 53 тысяч пациентов вылечились, 2305 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9974 новых заболевших — показатели снижаются третий день подряд.

Тема: Распространение коронавируса
Новый очаг коронавируса вспыхнул на севере Бурятии
Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать людей без маски
Обнаружен необычный симптом коронавируса
Озвучены даты открытия турбаз на Алтае
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без маски
•
ОСАГО временно можно купить без техосмотра
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара с грозой ожидается в выходные в Новосибирске
Сибирь 15.05.2020 10:43
Самый ранний за четверть века ледоход начался в Дудинке. ВИДЕО
Сибирь 15.05.2020 10:24
Новый очаг коронавируса вспыхнул на севере Бурятии
Сибирь 15.05.2020 10:20
Шторм вернется в Забайкалье и принесет снег
Сибирь 15.05.2020 09:52
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
95707
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
44813
Аномальная жара придет в Новосибирск
15686
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
4362
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
•
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без маски
•
ОСАГО временно можно купить без техосмотра
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
•
Как работает Обское море: тайны водохранилища
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Fazar

Этот заголовок нагнал страху на всех........... и даже Путина.

Uynachalnica

Заботливый наш! Теперь ему стоит разозлится на собесы, которые не смогут справиться с наплывом заявок,...

anbel13

Всё то-же самое: регистрироваться за мёртвых душ и тыкать кнопочку "за" с частотой 1Гц.

Drronum

Да ладно вам этот лохотрон расхваливать!

Uynachalnica

Пусть все регионы в Москву вливаются, во заживем!