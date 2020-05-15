Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — приводит ТАСС слова Поповой.

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По подсчетам агентства на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, коэффициент распространения заболевания в РФ в четверг, 14 мая впервые упал ниже единицы. В столице этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы четвертый день подряд.

По последним данным, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 252 245, более 53 тысяч пациентов вылечились, 2305 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9974 новых заболевших — показатели снижаются третий день подряд.